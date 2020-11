De Amerikaanse president Donald Trump is van plan om nog meer Chinese bedrijven op de zwarte lijst te zetten. Het gaat onder meer om olie- en gasproducent CNOOC en chipfabrikant SMIC. Dat melden diverse bronnen en blijkt ook uit documenten.

Al langere tijd heeft de regering-Trump het beleid om Chinese bedrijven op een zwarte lijst te zetten als er vermoedens bestaan dat ze samenwerken met het Chinese leger. Als bedrijven op deze lijst staan, is het lastiger voor hen om zaken te doen met bedrijven uit de VS, bijvoorbeeld om onderdelen te kopen of investeerders aan te trekken.

Op de lijst staan inmiddels al zo'n dertig bedrijven. Nu zouden er plannen zijn om de grootste chipfabrikant van China, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), aan deze lijst toe te voegen, evenals offshore olie- en gasbedrijf China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Ook twee andere bedrijven, China Construction Technology Co en China International Engineering Consulting Corporation, worden volgens de bronnen aan de lijst toegevoegd.

Een woordvoerder van SMIC geeft aan dat het bedrijf geen banden heeft met het Chinese leger en op een "open en constructieve" manier wil blijven samenwerken met de Amerikaanse regering. CNOOC heeft niet gereageerd op het plan.

Al eerder dit najaar kwamen er berichten naar buiten dat Trump plannen zou hebben om SMIC aan de zwarte lijst toe te voegen. Dit zou gebeuren omdat er een "onacceptabel risico" zou bestaan dat onderdelen die worden geleverd aan het bedrijf worden gebruikt voor militaire doeleinden.