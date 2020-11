ABN AMRO gaat flink snijden in de personeelskosten. De bank wil in de komende jaren 15 procent van de arbeidsplaatsen schrappen, wat neerkomt op zo'n 2.700 banen. Dat meldt het bedrijf maandag in een update. Het plan maakt onderdeel uit van een gewijzigde strategie, waarbij de focus meer komt te liggen op Nederland en Noordwest-Europa.

ABN AMRO wil de uitgaven de komende jaren met 700 miljoen euro verminderen tot 4,7 miljard. Het schrappen van de banen moet hieraan bijdragen. Vooral vanaf 2022 verdwijnen er arbeidsplaatsen. Eind vorig jaar werkten er zo'n 18.000 mensen bij de bank, van wie 14.800 in Nederland.

Het bedrijf geeft aan de gevolgen voor de medewerkers zoveel mogelijk te willen beperken door natuurlijk verloop en omscholing naar functies waar wel behoefte aan is. Er wordt zo'n 150 miljoen euro opzijgezet voor de reorganisatie.

De plannen van de bank komen niet als een verrassing. Al eerder maakte topman Robert Swaak bekend dat hij een koerswijziging voor ogen heeft. Toen werd al duidelijk dat dit gepaard zou gaan met het schrappen van achthonderd arbeidsplaatsen.

Maandag maakt de bank duidelijk dat het zich meer gaat richten op het helpen van zijn klanten bij het verduurzamen van hun activiteiten. Daarbij moet het aandeel duurzame leningen en beleggingen groeien van een vijfde naar een derde in 2024.

Ook gaat ABN AMRO zich in Nederland meer richten op onder andere vermogende particulieren en middelgrote tot grote ondernemingen. In Noordwest-Europa wil de bank zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. "Vandaag kondigen we aan dat we een persoonlijke bank in de digitale tijd willen zijn, die in Nederland en Noordwest-Europa klanten bedient waar we schaal hebben", aldus Swaak in een toelichting.

Tevens heeft de bank bekendgemaakt dat het zijn hoofdkantoor aan de Gustav Mahlerlaan gaat verkopen om het vervolgens deels terug te huren. Het kantoor wordt volgend jaar ter verkoop aangeboden. Een ander kantoor aan de Foppingastraat in Amsterdam wordt verbouwd tot een 'icoon van duurzaamheid'. De verbouwing moet in 2025 gereed zijn.