Winkeliers die kleding en schoenen verkopen zagen ook in oktober hun omzet teruglopen, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Schoenenwinkels hadden 17 procent minder inkomsten, terwijl kledingverkopers 18,9 procent minder omzet hadden. In geen enkele maand van 2020 hebben beide sectoren tot dusver een verkoopplus geboekt.

De kleding- en schoenenverkopers in onder meer binnensteden hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. Veel consumenten besloten, mede door de coronacrisis, om meer online te gaan shoppen en minder vaak de winkelcentra te bezoeken.

Verkopers van eten en drinken doen het in deze tijden juist wel goed. Zij boekten in oktober gemiddeld een omzetplus van 6,3 procent. Daarbij was de stijging bij speciaalzaken met 8,1 procent nog wat groter dan bij supermarkten, waar de verkopen met 6 procent stegen.

Ook de kluswinkels zagen hun omzet toenemen. Verkopers van doe-het-zelfartikelen, vloeren en keukens zagen de inkomsten met gemiddeld 23,4 procent stijgen. Ook bij onder andere meubelzaken, verkopers van consumentenelektronica en drogisterijen stegen de verkopen.

Webverkopen stijgen naar ongekende hoogten

Mede door de COVID-19-pandemie stijgen de webverkopen naar ongekende hoogten. De online omzet was in oktober 48,1 procent hoger dan in oktober 2019. Opvallend is daarbij dat de verkopen bij bedrijven die alleen online te vinden zijn minder hard groeien dan bij webshops die gekoppeld zijn aan een reguliere winkel.

De stijgende cijfers van oktober sluiten aan bij de verkopen in de voorgaande maanden. Tussen begin juli en eind september zagen vooral webwinkels en verkopers van eten en drinken hun omzet flink stijgen.

Voor de totale detailhandel was er in het derde kwartaal een omzetplus van 9,2 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In oktober ging het om een stijging van 7,1 procent.