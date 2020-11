Amerikanen zijn dit jaar tijdens het traditionele koopjesfeest Black Friday veel minder naar fysieke winkels gegaan dan in andere jaren. Volgens retailonderzoeker Sensormatic Systems waren er ruim 52 procent minder bezoekers vergeleken met vorig jaar. De verkopen die online werden gedaan stegen daarentegen naar recordhoogte.

Black Friday, de dag na de Amerikaanse feestdag Thanksgiving, is traditiegetrouw de start van het kerstinkopenseizoen. Veel winkels adverteren dan met aanbiedingen om zoveel mogelijk mensen te trekken. Dit leidt jaarlijks tot veel gedrang bij winkels om koopjes te bemachtigen.

Dat gevecht om de koopjes bleef dit jaar uit. Door de coronapandemie riep de CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, winkelaars op om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Die oproep had effect: vrijdag werden fysieke winkels volgens Sensormatic Systems 52,1 procent minder bezocht. In de week oplopend naar Black Friday was het winkelbezoek 49 procent lager dan vorig jaar.

De Amerikaanse koopjesdrang werd er echter niet minder om en verplaatste zich naar onlinewinkels. Volgens een analyse van Adobe Analytics gaven Amerikanen bijna 22 procent meer uit bij webwinkels dan vorig jaar. Onder de streep zou er zo'n 9 miljard euro (7,5 miljard euro) zijn uitgegeven.