Luis de Guindos, de vicepresident van de Europese Centrale Bank (ECB), verwacht dat de prijzen in de eurozone de komende periode blijven dalen en minder snel herstellen dan eerder was voorspeld. Dat zei de Spaanse centraal bankier zaterdag in een interview met de Finse krant Helsingin Sanomat.

De prijzen zullen volgens de ECB-topman blijven dalen, ondanks het recente optimisme over het coronavaccin.

Op 10 december publiceert de ECB nieuwe prognoses over de economie van de eurozone. Tegelijkertijd zal er ook een nieuwe steunpakket worden aangekondigd.

Naar verwachting houdt de negatieve inflatie dit jaar nog aan. De Guindos verwacht wel dat de inflatie in 2021 weer zal toenemen en dan mogelijk uitkomt op circa 1 procent.

De ECB ziet de inflatie in de gehele eurozone graag net onder de 2 procent liggen, dan is er sprake van prijsstabiliteit.