Polen en Hongarije herhaalden vrijdag dat ze de Europese begroting en het daarbij horende coronaherstelfonds vetoën als deze verbonden blijft aan afspraken over het in stand houden van de rechtsstaat. Spanningen tussen EU-lidstaten lijken hierdoor alleen maar toe te nemen. De combinatie met afspraken over het beschermen van de rechtsstaat zijn voor landen als Nederland juist heilig.

Eerder deze maand stemden Hongarije en Polen al tegen de Europese begroting van 1,8 biljoen euro. In dat bedrag zit ook het coronaherstelfonds van 750 miljard euro.

Beide landen krijgen steun vanuit dit fonds, maar daar zitten regels aan voor het respecteren van de vrije pers en de rechtsstaat. Juist op die gebieden is de Europese Commissie een onderzoek gestart naar Polen en Hongarije.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki schreef vrijdag, na een gesprek met de Duitse Bondskanselier Angela Merkel, op zijn Facebook-pagina dat hij bereid is opnieuw goedkeuring van de begroting te blokkeren. "Als we niet in staat zijn een oplossing te vinden die goed is voor de EU als geheel, in plaats van voor een deel van zijn lidstaten."

Eerder al zei de Hongaarse premier Viktor Orbán dat de positie van zijn land niet is veranderd. Hij voegde eraan toe niet van plan te zijn om concessies te doen op het gebied van de rechtsstaat.