Unilever is vanaf zondag 29 november volledig Brits. Het levensmiddelenbedrijf was tot nu toe deels Nederlands, maar wil af van deze 'duale structuur'. Zondag wordt de officiële stap gezet, waarmee een einde komt aan negentig jaar Nederlanderschap.

Op 1 januari 1930 smolten het Britse Lever Brothers en het Nederlandse Margarine Unie samen tot Unilever. Sindsdien is het Brits-Nederlandse bedrijf uitgegroeid tot een wereldwijd opererende multinational.

Maar naarmate het bedrijf doorgroeide, begon de zogenaamde duale structuur te knellen. Vooral bij het doen van overnames bleek deze structuur niet praktisch. Na een eerder akkoord van de Nederlandse en de Britse aandeelhouders en toestemming van het Britse Hooggerechtshof zet het bedrijf dit weekend de officiële stap.

Twee jaar geleden wilde Unilever juist volledig Nederlands worden. Door verzet van Britse aandeelhouders is dat plan toen van tafel geveegd. Ook speelde mee dat er toen in Nederland een discussie plaatsvond over het afschaffen van de dividendbelasting. Als die niet zou worden afgeschaft, vreesde premier Mark Rutte dat bedrijven uit Nederland zouden vertrekken. Hij noemde Unilever als voorbeeld. Na veel kritiek bleef de dividendbelasting bestaan.

Nu, twee jaar later, vertrekt Unilever inderdaad uit Nederland. Toen het bedrijf het nieuws in juni bekendmaakte, zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dat het in stand houden van de dividendbelasting te maken zou kunnen hebben met het besluit van Unilever. Het bedrijf zelf houdt het bij de uitleg dat overnames makkelijker zijn wanneer het één nationaliteit heeft.

Rotterdamse vestiging niet langer hoofdkantoor

Tot nu had het bedrijf twee hoofdkantoren, zowel in Londen als in Rotterdam. De Rotterdamse vestiging is na dit weekend geen hoofdkantoor meer, maar blijft wel in gebruik. Ook voor de werkgelegenheid heeft de ontwikkeling geen gevolgen.

Unilever is genoteerd aan onder meer de Amsterdamse aandelenbeurs. Vrijdag aan het einde van de handelsdag is het bedrijf kortstondig van de beurs gehaald, om maandag als puur Brits bedrijf zijn plek op de Amsterdamse beurs weer in te nemen.

Hoewel Unilever de stap zondag zet, is er toch nog één beer op de weg. GroenLinks wil dat bedrijven die uit Nederland vertrekken naar een land zonder dividendbelasting, een naheffing krijgen. Voor Unilever zou deze heffing volgens de huidige plannen oplopen tot een bedrag van 11 miljard euro.

Het voornemen van GroenLinks moet nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Het is onduidelijk of beide akkoord gaan met de plannen. Zo ja, dan mag Unilever aan het Britse Hooggerechtshof toestemming vragen om het loslaten van de Nederlandse identiteit terug te draaien.