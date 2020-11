Door het gebrek aan toeristen zitten Spaanse hoteleigenaren momenteel met de handen in het haar. De afgelopen maanden zijn er daardoor steeds meer hotels in de verkoop gegaan, blijkt vrijdag uit cijfers van Idealista, de Spaanse equivalent van Funda.

Het aantal hotels in de verkoop steeg in oktober met 19 procent ten opzichte van het begin van de coronacrisis in maart. In totaal stonden er 557 hotels te koop, waarvan 101 in Catalonië.

Vooral in de populaire Spaanse badplaatsen staan er volgens Idealista veel te koop-bordjes. Op de Balearen (bekend van Ibiza en Mallorca) werden er in vergelijking met maart 84 procent meer hotels te koop aangeboden en in Andalusië waren het er 45 procent meer.

De verkoopdrang wordt aangewakkerd door de coronacrisis. De Spaanse economie leunt massaal op toeristen, maar die kunnen amper naar Spanje komen in coronatijd. Ook waren veel hotels genoodzaakt te sluiten door overheidsmaatregelen.

In oktober was bijna een op de drie hotels gesloten, blijkt uit cijfers van het Spaanse nationale statistiekbureau. Het aantal geboekte overnachtingen lag 83 procent lager in vergelijking met oktober vorig jaar.