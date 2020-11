In de dagen voorafgaand aan Black Friday, in de detailhandel al omgedoopt tot Black Week, is het aantal iDEAL-transacties opgelopen tot dertig per seconde. Dat blijkt uit cijfers tot en met donderdag van iDEAL-eigenaar Currence.

Transacties zoals Tikkies en betalingen van rekeningen zijn buiten beschouwing gelaten. Het gaat dus puur om de aankopen bij webwinkels. De dagrecords van vorig jaar - zowel qua omzet als aantal aankopen - zijn deze week al een paar keer gebroken.

Online werd vanaf afgelopen zaterdag tot en met donderdag 567 miljoen euro uitgegeven aan aankopen bij webwinkels en dat is dus nog zonder Black Friday zelf. Het aantal iDEAL-transacties in de e-commerce was in de afgelopen dagen 50 procent groter dan in een normale week en tot wel 60 procent groter dan tijdens dezelfde week in 2019.

Webwinkels en bedrijven als PostNL hebben dit jaar nadrukkelijk afspraken gemaakt over de spreiding van acties om overbelasting te voorkomen. Het is altijd al druk met koopfestijnen zoals Black Friday, Singles Day en Cyber Monday, maar door de coronacrisis heeft het online shoppen een extra groeispurt doorgemaakt.

Black Friday is overgewaaid uit de VS. Daar is het de vrijdag na Thanksgiving Day, een dag waarop veel werknemers vrij zijn. Voor de detailhandel is Black Friday de aftrap voor het kerstseizoen.