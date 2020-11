De Duitse overheid wil volgend jaar op de kapitaalmarkten 180 miljard euro ophalen, bijna twee keer zoveel als gepland. Het Duitse parlementaire begrotingscomité stemde vrijdag in met de plannen.

Het extra geld is nodig om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Met het geld wil de Duitse staat onder meer wankele bedrijven op de been houden.

De hoogte van het bedrag laat zien dat de zorgen over de coronacrisis zijn toegenomen door de tweede coronagolf. In september dacht de Duitse regering nog 96 miljard euro te gaan lenen.

Duitsland heeft, net als vele andere landen, al miljarden in de eigen economie gepompt om de financiële klap van de coronapandemie op te vangen. Zo is een met de NOW-loonsubsidie vergelijkbare regeling in het leven geroepen, worden zelfstandigen financieel gesteund, hoeven bedrijven zich minder zorgen te maken over belastingen en heeft de Duitse staat een belang in Lufthansa genomen.

"De hoge schuldenlast is nodig om ons land veilig door de pandemie te leiden", zei politicus Eckhardt Rehberg, een lid van het begrotingscomité.