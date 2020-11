Dyson, de uitvinder van de stofzuiger zonder zak, investeert 2,75 miljard pond (bijna 3,1 miljard euro) in een verdubbeling van het assortiment. Daarbij gaat het ook om producten voor gebruik buitenshuis, maakt het bedrijf vrijdag bekend.

In de zomer liet Dyson nog weten als gevolg van de coronacrisis en de afnemende vraag van consumenten negenhonderd van de in totaal veertienduizend banen te schrappen.

Het merk blijft vasthouden aan de strategie waarbij producten in eigen winkels worden verkocht. Vorig jaar werden meer dan honderd filialen geopend en dit jaar nog eens dertig. Het gaat om winkels in wereldsteden als New York, Londen, Parijs en Sjanghai.

Dyson doet vrij geheimzinnig over welke producten het bedrijf gaat maken. Het zou onder andere gaan om een batterij voor elektrische auto's. Na de introductie van de stofzuiger zonder zak is het assortiment al uitgebreid met föhns en luchtverversers.