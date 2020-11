De ov-bedrijven staan door de coronacrisis flink in het rood. De dienstregelingen in het openbaar vervoer worden daardoor volgend jaar gemiddeld voor 10 procent uitgekleed om kosten te besparen, zo vreest branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL).

Arriva in onder meer Friesland en Zuid-Holland, Qbuzz in Groningen en Drenthe, EBS in regio Waterland en stadsvervoerder GVB in Amsterdam - allemaal gaan ze de frequentie van hun lijnen aanpassen of nachtbussen deels opheffen.

Dat geldt ook voor Connexxion in onder meer Zeeland en Noord-Holland. "We hangen in de touwen, zitten aan het infuus", zo zegt Pier Eringa, de ceo van de Nederlandse tak van Transdev, het moederbedrijf van Connexxion, in een interview in het AD. "Dit jaar schieten we op een omzet van ruim 750 miljoen circa 25 miljoen euro de min in."

Het kabinet komt de ov-bedrijven tegemoet met een bedrag van 1,5 miljard euro om de verliezen op te vangen. De bedrijven krijgen tot en met volgend jaar juli 93 procent van de kosten vergoed door de overheid. Voor de overige 7 procent moeten ze zelf opdraaien en dat zorgt voor honderden miljoenen euro's aan verlies.

Om de verliezen te beperken heeft Eringa moeten snijden in het aantal bussen. "Waar we hoogfrequent rijden, doen we dat minder vaak. In gebieden waar onze bussen slechts één of twee keer per uur rijden, kijken we met de provincies hoe dat slimmer kan. Ik vind het niet uit te leggen om nu met belastinggeld lege bussen de weg op te sturen."

Eringa vreest echter ook in 2021 geen winst te maken om te investeren in bijvoorbeeld elektrische en waterstofbussen. "Over vijf à tien jaar zijn er veel meer reizigers. Breek het ov daarom niet zodanig af dat je straks weer moet opbouwen. Er zijn honderden miljoenen euro’s extra nodig."