Het Europees Parlement is akkoord met een deal tussen de Europese Unie en de Verenigde staten over de wederzijdse verlaging van een reeks exporttarieven. De verlaging werd in augustus al aangekondigd. Het is meer dan twintig jaar geleden dat beide economische machtsblokken een dergelijk akkoord sloten.

De VS halveert de invoertarieven voor onder meer kant-en-klaarmaaltijden, aanstekers en kristal glaswerk. Het gaat om producten waarvan Europese landen per jaar in totaal voor 160 miljoen dollar (136 miljoen euro) exporteren naar de VS.

Daar staat tegenover dat de EU volledig stopt met zijn heffingen op kreeftproducten uit de VS. Landen uit de Europese Unie importeren jaarlijks voor 111 miljoen dollar aan levende en ingevroren kreeft.

De nieuwe regels gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 en gelden voor vijf jaar. Mogelijk dat later wordt besloten om de nieuwe invoerregels voor onbepaalde tijd in te voeren.

Het nieuwe akkoord moet de opmaat zijn voor verdere aanpassingen van tarieven die beide nu nog hanteren voor elkaars producten. Over welke producten in de toekomst wordt onderhandeld, is niets meegedeeld.