Air France-KLM verwacht via luchthaven Schiphol een belangrijk deel van het wereldwijde transport van coronavaccins te verzorgen. "We zijn er klaar voor", aldus topman Pieter Elbers op donderdag. Schiphol is na Frankfurt de belangrijkste Europese doorvoerhaven voor de farmaceutische industrie.

"Schiphol wordt zeker een van de belangrijkste doorvoerhavens voor de vaccins", aldus Marcel Kuijn, bij Air France-KLM verantwoordelijk voor farmaceutische logistiek, in gesprek met Reuters. Hij verwacht dat tenminste 30 procent van de wereldwijde distributie van vaccins door de lucht zal gaan.

"Onder normale omstandigheden zitten we op onze routes doorgaans op een marktaandeel van 10 à 20 procent, waardoor we verwachten een deel van de wereldwijde distributie van vaccins te kunnen verzorgen", zegt Kuijn.

Om alles in goede banen te leiden, wordt er op Schiphol gewerkt aan koude opslagruimte. Bij de goederenopslag van KLM Cargo zijn nu vier van dergelijke ruimtes beschikbaar, terwijl er gewerkt wordt aan een vijfde. De oplevering ervan staat gepland voor januari.

Dit is noodzakelijk omdat veel potentiële vaccins bij lage temperaturen bewaard moeten worden. Het product van Pfizer dient in speciale containers vervoerd te worden bij 80 graden Celsius onder nul. Hierdoor gaan er 'maar' 5.000 doseringen in een container, terwijl het vaccin van Moderna per 30.000 stuks vervoerd kan worden in containers die tot 20 graden onder nul gekoeld kunnen worden.

Voor de coronavaccins van AstraZeneca en de University of Oxford is koelkasttemperatuur afdoende, hetzelfde geldt voor vaccins uit China.