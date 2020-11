Sinds Nederland te maken heeft met lockdowns, hebben veel mensen hun wens om een muziekinstrument te bespelen omgezet in daden. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs betrokken partijen. Bij bijvoorbeeld Bax Music, marktleider in Nederland, ligt de omzet in de lockdown-periodes wel 70 procent hoger. Bij online muziekklasjes is de vraag minstens het dubbele van normale tijden.

“Mensen zijn veel meer thuis en hebben meer tijd doordat andere dingen wegvallen, onze business is echt geëxplodeerd”, zegt Jochanan Bax, die samen met zijn broer eigenaar is van de winkels en webshop van Bax Music.

Van de omzet van de grootste muziekwinkel van de Benelux, komt 80 procent uit onlineverkoop. De totale jaaromzet is ruim 100 miljoen euro. Instrumenten zijn goed voor de helft van die omzet, de andere helft komt normaliter uit bijvoorbeeld luidsprekers en verlichting. “Dat deel ligt juist helemaal stil, maar dat wordt meer dan goedgemaakt met de verkoop van instrumenten en dj-controllers.”

Want de jeugd wil volgens Bax massaal de nieuwe Armin of Tiësto worden en de ouders tellen makkelijk 1.500 euro neer voor een DJ-set. “Papa en mama gaan voor de elektrische gitaar, zoetjesaan heeft heel Nederland een gitaar staan.” De beginnersgitaren zijn in trek en ook ‘drumstelletjes’. “Vooral elektrisch, dan speel je met een koptelefoon op en veroorzaakt het geen geluidsoverlast.”

De Nederlandse Piano en Muziekinstrumenten Bond (NPMB) herkent de opleving van de instrumentenverkoop die Bax schetst; de brancheorganisatie heeft vooral leden die toetsinstrumenten verkopen èn verhuren. “De verhuur, voor concerten en evenementen, is natuurlijk grotendeels weggevallen, maar toch draaien de leden allemaal een positief jaar", zegt secretaris Aart Markies.

De gitaar is een van de populairste instrumenten om in de lockdown te leren spelen. (Foto: ANP)

Leerling en docent ontdekten de online muzieklessen

Om ook echt aan de slag te kunnen met de nieuwe verworven piano of gitaar, melden mensen zich massaal aan voor muziekles. In het begin van de uitbraak leken muziekdocenten het nog lastig te krijgen, vertelt Laurine Brugman van Muziekonderwijs.nl, dat docenten en leerlingen koppelt. "Het aantal lessen liep in eerste instantie met bijna een kwart terug.”

Maar toen ontdekten leerlingen en docenten het online lesgeven en zag Muziekonderwijs.nl een stijging van ruim 5.000 procent in de matches, naar 1.700 lessen. “Gitaar-, piano- en zangles zijn daarbij het populairst.”

De enorme populariteit voor muziekonderwijs ziet ook de NHA, een instituut voor thuisonderwijs. De NHA biedt lespakketten aan voor gitaar, keyboard en piano, evenals DJ-lessen. "Vergeleken met vorig jaar hebben wij sinds de eerste lockdown elke maand een verdubbeling in de verkoop van deze pakketten gezien. Alleen in de zomermaanden niet", vertelt Jos Peters van de NHA.

Het personeel van de muziekwinkels dat zich normaal met de verhuuractiviteiten bezighoudt, zit ook niet stil zegt branchevereniging NPMB. De werknemers hebben nu tijd om oude piano's te reviseren voor de tweedehandsverkoop. Ook worden veelvuldig reparaties en onderhoud uitgevoerd. “Mensen halen ook instrumenten die ze al hadden weer van stal. Dus we kunnen piano’s stemmen, de hals bijstellen of die snaar vervangen. Daarbij is het heel makkelijk dat mensen nu thuis zijn.”