Drankproducent Rémy Cointreau, van onder andere Rémy Martin cognac en Cointreau likeur, zag de verkopen in de zes maanden tot en met eind september met bijna 18 procent afnemen. De winst daalde met een kwart. De drankverkoop heeft te lijden onder de sluitingen van de horeca en het ineenstorten van de belastingvrije verkoop op vliegvelden.

Dat meldt het bedrijf donderdag bij de presentatie van de cijfers over het eerste half jaar van het gebroken boekjaar. De daling in de horeca en die van de taxfreeverkopen wordt volgens het bedrijf voor een deel goedgemaakt door de thuisconsumptie in de VS en het geleidelijke herstel in afzetmarkt China.

De omzet van cognac daalde met 18 procent tot 305 miljoen euro, die van likeur met 14 procent tot 112 miljoen euro. Vooral in Europa laat de drinker het afweten. "Het Verenigd Koninkrijk was de enige markt waar nog enige beweging in zat, voornamelijk door de thuisconsumptie", aldus Remy Cointreau.

De verkoop van de Griekse 'cognac' Metaxa, dat ook tot de stal van het Franse drankenconcern behoort, viel sterk terug door het gebrek aan toeristen in Griekenland.