Bedrijven kunnen vanaf woensdag 25 november subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. Op de eerste dag hebben 8.916 bedrijven dit gedaan, laat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) donderdag aan NU.nl weten. Het gaat om een tegemoetkoming voor de maanden oktober, november en december.

Woensdag om 12.00 uur ging het loket voor deze zogeheten TVL-regeling open. Binnen een paar uur zijn duizenden aanvragen binnengekomen. Dat zijn er fors meer dan op de eerste dag van de vorige aanvraagperiode, toen 2.809 aanvragen voor de maanden juni tot en met september binnenkwamen. In totaal hebben 47.416 ondernemers subsidie aangevraagd voor die maanden.

De RVO verwacht voor het vierde kwartaal meer aanvragen te ontvangen, omdat de regeling nu tijdelijk voor bijna alle sectoren is opengesteld. In de voorgaande periode konden bijvoorbeeld veel agrarische en industriële bedrijven geen subsidie aanvragen.

De TVL is een van de regelingen die in het leven zijn geroepen om de impact van de coronacrisis op de economie te beperken. Als mkb-bedrijven en zzp'ers hebben bij een omzetverlies van minimaal 30 procent recht op een tegemoetkoming in hun vaste lasten, zoals de huur of verzekeringspremies.

Ze krijgen maximaal 90.000 euro subsidie over een periode van drie maanden. Dat bedrag is hoger dan in de voorgaande periode, toen er een maximum van 50.000 euro gold.

Tevens krijgen horecabedrijven eenmalig maximaal 20.160 euro boven op de gebruikelijke tegemoetkoming. Hiertoe is besloten, omdat de horeca medio oktober dicht moest en daardoor veel eten en drinken moest weggooien. Ook is het geld bedoeld voor de aanpassing van cafés en restaurants om ze coronaproof te maken. Zo kunnen er bijvoorbeeld kuchschermen geplaatst worden.