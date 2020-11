De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 4,2 procent, meldt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag. Deze verwachting is iets positiever dan de 5,1 procent krimp die het CPB eerder raamde. Voor volgend jaar is de verwachting iets naar beneden bijgesteld. Het bureau gaat voor 2021 uit van een groei van 2,8 procent, waar eerder nog een stijging van 3,2 procent werd verwacht.

Het CPB is nu iets positiever over 2020 dan bij de voorspelling in augustus, omdat de economie in het derde kwartaal meer herstelde dan verwacht. Tussen begin juli en eind september veerde de Nederlandse economie met 7,7 procent op, na een ongekende harde daling van 8,5 procent in het tweede kwartaal.

Vanwege de tweede coronagolf is het CPB iets pessimistischer over volgend jaar. Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp leidt de tweede coronagolf "niet tot een wezenlijk ander economisch beeld" voor 2021. "Maar wel zijn bepaalde sectoren, zoals de horeca, de cultuursector en het toerisme opnieuw zwaar getroffen door nieuwe contactbeperkingen", zegt Hasekamp.

Qua werkloosheid is het CPB wat optimistischer geworden. Zo verwacht het planbureau dat de werkloosheid dit jaar oploopt tot 4,1 procent, in plaats van de eerder verwachte 4,4 procent. Ook voor volgend jaar is de verwachting naar beneden bijgesteld. Die is van 6,5 procent verlaagd naar 6,1 procent. "Vooral jongeren, werknemers met een flexibel arbeidscontract en zzp'ers worden geraakt", aldus het CPB in een toelichting.