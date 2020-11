Entertainmentbedrijf Disney schrapt nog eens vierduizend arbeidsplaatsen. De bezuiniging komt boven op de al eerder aangekondigde 28.000 te verdwijnen banen, meldt het Amerikaanse bedrijf woensdag in een update. De banen verdwijnen vooral bij de pretparken en moeten voor eind maart 2021 zijn geschrapt.

Het aantal bezoekers van onder mee Disney World en Disneyland Paris is sinds de uitbraak van de coronacrisis flink teruggelopen, onder meer doordat diverse parken in bepaalde periodes de deuren gesloten moesten houden. Zo is Disneyland Paris al enkele weken gesloten en is woensdag duidelijk geworden dat het park tot minimaal 12 februari 2021 dicht moet blijven.

In het afgelopen kwartaal kwamen er wereldwijd 61 procent minder bezoekers naar de Disney-parken dan in dezelfde periode vorig jaar. De problemen met COVID-19 zijn bovendien nog niet voorbij.

Om de problemen het hoofd te bieden, heeft Disney bezuinigingen ingevoerd. Naast het geplande ontslag van in totaal 32.000 personeelsleden, zijn ook 37.000 medewerkers met verlof gestuurd.