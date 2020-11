De economie van het Verenigd Koninkrijk krimpt dit jaar met 11,3 procent, wat volgens minister van Financiën Rishi Sunak de grootste terugval betekent in ruim driehonderd jaar. De bewindsman voorziet voor volgend jaar een herstel met 5,5 procent.

De werkloosheid zal in het tweede kwartaal van 2021 pieken op 7,5 procent en daarna teruglopen. De recentste officiële overheidsramingen voorzagen een nog hogere krimp, maar ook een sterker herstel volgend jaar.

Sunak kwam woensdag met zijn prognose tijdens een presentatie in het Lagerhuis van de maatregelen die de Conservatieve Britse regering neemt om de coronacrisis te lijf te gaan. De regering gaat een bedrag van 394 miljard pond, omgerekend 442 miljard euro, lenen. Dat is het hoogste bedrag in vredestijd.

Voor een groot test- en vaccinatieprogramma komt 18 miljard pond beschikbaar. Zorgmedewerkers krijgen salarisverhoging, maar de lonen van de rest van de publieke sector worden bevroren.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking gaat omlaag van 0,7 naar 0,5 procent.