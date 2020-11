Mensen die dezer dagen al de eerste kerstkaarten op de mat krijgen, hebben kans dat die vergezeld gaan van een portokaartje van PostNL. Er is iets misgegaan bij de sorteermachines van het postbedrijf, die daardoor de kerstzegels niet herkende. Dat bevestigt een woordvoerder van PostNL woensdag desgevraagd.

"Het is vorige week een aantal keer gebeurd dat de machines de kerstzegels niet herkende", aldus de woordvoerder. Kerstzegels zijn voordeliger dan gewone postzegels en deze mogen vanaf 16 november geplakt worden.

Volgens de woordvoerder is het probleem inmiddels verholpen. Mensen die een portokaart op de mat hebben gekregen of krijgen - een aanmaning om alsnog het volledige portobedrag te betalen - kunnen daar bewaar tegen maken op de website van PostNL. "Op de website bij de klantenservice wordt die mogelijkheid geboden."

PostNL biedt excuses aan voor het ongemak. De woordvoerder kan niet zeggen hoeveel portokaarten per abuis de deur uit zijn gegaan. In de kerstperiode bezorgt PostNL bijna vijf miljoen meer poststukken per dag dan op normale dagen.