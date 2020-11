De supermarkten van Albert Heijn zijn in de aanloop naar Kerst langer open dan normaal. Alle winkels zullen tot op z'n vroegst 22.00 uur open zijn, en sommige zelfs tot middernacht, zegt CEO Marit van Egmond woensdag.

Winkels die nu al tot 22.00 uur open zijn, zullen tot middernacht open zijn. Dat zijn er ongeveer 250. Ook online kunnen klanten ruimer boodschappen doen. Zo wordt er ook op zondag en op Tweede Kerstdag bezorgd. Online boodschappen doen heeft sinds de coronacrisis een grote vlucht genomen. "De online omzet is nu al boven de 1 miljard euro", aldus Van Egmond.

"We zullen klanten ook stimuleren om houdbare producten als wijn en ragout eerder te kopen door middel van aanbiedingen", aldus Van Egmond. Zowel de langere openingstijden als de ruimere bezorgmogelijkheden zijn bedoeld om het boodschappen doen zoveel mogelijk te spreiden. Ze belooft ook dat het het ouderenuurtje in stand blijft.

Volgens Van Egmond zullen Nederlanders Kerst in kleine groepen en op meer momenten vieren. "En we hebben allemaal zin om lang in de keuken te staan." Het supermarktconcern grijp Kerst ook aan om een nieuwe productlijn te introduceren: Culii.

De CEO van Albert Heijn zegt te hopen dat de horeca nog wel opengaat, maar rekent voor de supermarkten zeker op meer omzet dan vorig jaar rond de Kerst. Ook verwacht ze geen tekorten in de winkels, die er tijdens de eerste coronagolf wel waren.

Uit onderzoek van Albert Heijn blijkt dat consumenten dit jaar teruggrijpen op familierecepten en dat ook het gourmetten gewoon van de partij blijft tijdens de komende Kerst.