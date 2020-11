De regering van Frankrijk breidt de steunmaatregelen aan bedrijven die zijn getroffen door de lockdown uit. De nieuwe regeling kost 1,6 miljard euro per maand, zei minister van Financiën Bruno Le Maire woensdag in een interview op de radiozender France Inter.

Volgens Le Maire wordt compensatie uitgekeerd zolang de sluitingen om het coronavirus te stoppen van kracht zijn. Hij schat dat 200.000 bedrijven in Frankrijk ervoor in aanmerking komen.

Premier Emmanuel Macron liet dinsdag weten dat winkels vanaf komend weekend weer open mogen. Onder meer horeca en sportscholen moeten wel dichtblijven.

De staatssteun per bedrijf is maximaal 10.000 euro per maand, afhankelijk van de normale omzet. Het plafond voor het totaalbedrag is verhoogd naar 100.000 euro.

Le Maire is er voorstander van om winkels toestemming te geven tot Kerstmis iedere zondag open te gaan, om iets van de tot nu toe gemiste omzet goed te maken. De minister zei verder nog steeds te verwachten dat de Franse economie volgend jaar met 6 procent groeit.