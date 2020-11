De prijs van een vat Brentolie kwam woensdag met 48 dollar (ruim 40 euro) op het hoogste punt in acht maanden tijd uit. De belangrijkste oorzaak van de stijging zijn de positieve signalen over diverse coronavaccins, meldt nieuwsdienst Bloomberg woensdag.

Bij de uitbraak van de coronapandemie en de daaropvolgende lockdownmaatregelen in de eerste periode van dit jaar kreeg de vraag naar olie een knauw. Daardoor daalden ook de prijzen. Zo bleef de prijs voor een vat Brentolie in april amper boven de 20 dollar.

Inmiddels is de prijs meer dan verdubbeld en gaat die nu richting de 50 dollar. Met name de laatste weken is een stijging ingezet, nadat ontwikkelaars van coronavaccins bemoedigende testresultaten naar buiten brachten. Marktkenners sluiten niet uit dat de prijs binnen afzienbare tijd boven de 60 dollar uitkomt.

Ook uitspraken van de Chinese premier Li Keqiang, die zei dat de Chinese economie in 2021 weer op een normaler niveau zal presteren, zorgden voor een stijging. Tevens hebben China en Japan besloten om het onderlinge reisverkeer weer op te starten, wat ook voor meer vraag naar olie zorgt.

Daar komt nog bij dat de organisatie van olieproducerende landen (OPEC) recent meldde de productie niet in januari al op te schroeven, maar pas later.