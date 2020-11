Horecabedrijven zijn niet gelukkig met de uitspraken die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag deed. Als het aantal nieuwe besmettingen niet snel afneemt, blijft de gedeeltelijke lockdown ook na half januari van kracht, liet de bewindsman weten. Volgens horecavereniging KHN leiden deze uitspraken tot verwarring en onrust bij ondernemers.

Cafés en restaurants zijn sinds 14 oktober gesloten. Hoelang ze dicht moeten blijven, is vooralsnog onduidelijk.

Wel is KHN met diverse ministeries in gesprek om te bekijken of horecabedrijven op korte termijn de deuren op een verantwoorde manier weer kunnen openen. Daarbij had de vereniging de hoop dat de maatregel half december versoepeld kan worden. De Jonge zinspeelde dinsdag echter op een langere sluiting.

Volgens de horecavereniging leiden de uitspraken tot grote onrust bij horecaondernemers. "Ze weten niet meer waar ze aan toe zijn. De ene week volgen er berichten die een sprankje hoop brengen, om die vervolgens nog geen week later weer keihard onderuitgehaald te horen worden", aldus KHN.

Als de horeca inderdaad langer gesloten moet blijven, pleit de vereniging voor een ruimere compensatie. Het kabinet moet volgens de branchevereniging "de volledige verantwoordelijkheid nemen en financieel zorg dragen voor ondernemers en werknemers die zo hard getroffen worden door de coronamaatregelen". "En dat betekent dus een flink beter steunpakket dan nu."