Een kleine groep van enkele tientallen agrarische bedrijven rond beschermde natuurgebieden stoot onevenredig veel stikstof uit waardoor weg- en woningbouw in die regio stil ligt. Dat blijkt woensdag uit een publicatie van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in samenwerking met de Groene Amsterdammer en Trouw. Een kalkoenbedrijf uit Ermelo stoot bijvoorbeeld 61 maal zoveel stikstof uit over de natuur als een 'gemiddelde' veeboer.

De journalisten komen met een lijst van 25 agrarische bedrijven die dicht bij een kwetsbaar Natura 2000-gebied liggen en veel stikstof uitstoten waardoor ze relatief de meeste schade veroorzaken. De onderzoekers baseren zich op vergunningsregisters van provincies en gegevens van ruim 19.000 veehouderijen.

Van de top 25 van bedrijven die zich binnen 250 meter van een natuurgebied bevinden en een hoge ammoniakuitstoot hebben, liggen er 17 in de provincie Gelderland. De twee grootste vervuilers zijn gevestigd in Ermelo op de Veluwe

Een kalkoenboer in Ermelo bijvoorbeeld stoot 61 maal zoveel stikstof uit over de natuur als een 'gemiddelde' veeboer. Dit bedrijf met 24.000 kalkoenen zorgt jaarlijks voor meer stikstofneerslag dan de landelijke snelheidsverlaging tot honderd kilometer per uur heeft opgeleverd.

Zes bedrijven uit de top 25 liggen in Noord-Brabant. De nummer 3 is gevestigd in Haaren nabij de Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen. De twee overige bedrijven liggen in Limburg.

Het kabinet erkent dat er piekbelasters zijn, maar wil die bedrijven geen verplichtingen opleggen maar hoopt op een vrijwillige aanmelding voor een opkoopregeling. Minister Carola Schouten van Landbouw zei vorige week nog in het Financieele Dagblad dat ze er niet zit "om boeren uit te kopen. Het gaat mij erom dat boeren de omslag kunnen maken naar een duurzamere manier van boeren."

Minder nieuwe huizen door hoge uitstoot

De stikstof die dit handjevol bedrijven uitstoot heeft zijn weerslag in het aantal huizen dat in de regio gebouwd mag worden.

In ruim honderd gemeenten vlakbij Natura 2000-gebieden is de woningbouw sneller dan gemiddeld gedaald door de stikstofproblematiek, zo werd in oktober bekend. In gebieden op maximaal vijf kilometer afstand van Natura 2000-gebieden nam de woningbouw in 2019 met 7,2 procent af.

De stikstofproblematiek ontstond in mei 2019 toen de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Via dat programma werden vergunningen verleend voor bouwprojecten in de buurt van Natura 2000-gebieden.

Met die vergunningen kon de stikstofdepositie na de bouw gecompenseerd worden, maar het Europese Hof van Justitie concludeerde dat het PAS niet handelt volgens de Europese richtlijnen om de natuur te beschermen.