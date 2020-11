Het Verenigd Koninkrijk houdt goede hoop op een handelsakkoord met de EU, zo heeft minister voor Kabinetszaken Michael Gove dinsdag gezegd. Daarvoor zal de EU echter wel in de richting van de Britten moeten bewegen, aldus Gove.

"We hopen dat we een goed akkoord kunnen sluiten met de EU, maar dan moet Brussel een stap zetten en erkennen dat het Verenigd Koninkrijk zijn bevolking heeft beloofd dat het de controle terug zou nemen" zo wordt Gove door Reuters geciteerd. "Dat is het allerbelangrijkste".

Gove zegt dat de gesprekken rond de klok gaande zijn, maar voegt tegelijkertijd toe dat het Verenigd Koninkrijk duidelijke rode lijnen heeft, waar het niet overheen zal gaan.

Gevraagd naar de kansen op een handelsakkoord met de EU zei de minister dat hij nooit erg goed in voorspellingen is geweest. Wel zorgt de wegtikkende tijd volgens Gove voor "opperste concentratie" bij de onderhandelingsteams.