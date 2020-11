De Dow Jones-index is dinsdag voor het eerst ooit door de grens van de 30.000 punten gegaan. Het zicht op een coronavaccin heeft de index van de belangrijkste Amerikaanse beursfondsen het laatste zetje gegeven.

In februari en maart kwam juist een eind aan een jarenlange opwaartse trend van beurskoersen door de uitbraak van COVID-19. Daarna herstelde de handel al snel en ging het gestaag omhoog.

De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq staat dinsdag in de eerste uren van de handel in New York op twaalfduizend punten, terwijl pas in juni de grens van de tienduizend punten werd geslecht.

De Dow, waar de dertig grootste Amerikaanse bedrijven aan staan genoteerd, ging minder dan vier jaar geleden door de grens van twintigduizend punten. Terwijl het bijna twee decennia had geduurd voordat de grens van tienduizend punten was doorbroken.