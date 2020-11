De veiling van de kunstcollectie van het eerder deze maand failliet verklaarde Haagse restaurant Garoeda heeft met een bedrag van bijna 48.000 euro driemaal zo veel opgebracht als verwacht. Dat meldt online veilinghuis BVA Auctions dinsdag.

Er kwamen ruim vijfhonderd bieders op de zeshonderd aangeboden kavels af. Het Haags Historisch Museum ging met twintig objecten aan de haal en was daarmee de grootste koper. Het museum tikte onder meer de neon lichtbak met de naam Garoeda op de kop.

De houten beeltenis van de hindoeïstische god Vishnu met Garoeda - een wezen dat half mens, half adelaar is - was met 48 biedingen het meest in trek. Het object werd afgehamerd op 1.150 euro.

"Wij zijn zeer tevreden met de hoge opbrengst en de mogelijkheid die er is geboden aan zo veel bieders om een tastbare herinnering aan deze historische plek te bemachtigen", aldus curator Christiaan Mensink. De horecaveiling bracht bovendien nog eens 23.000 euro op.