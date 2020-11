De beurswaarde van Tesla is dinsdag opgelopen tot meer dan 500 miljard dollar (422 miljard euro) Daarvoor moest het aandeel bij de beursopening in New York boven de 528 dollar openen en dat deed het. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's is nu meer waard dan Volkswagen, Toyota, Hyundai Motor Company, General Motors en Ford samen.

In de handel na sluitingstijd was het aandeel Tesla al opgeklommen tot ruim 540 dollar, nadat het bij het sluiten van de beurzen op 521 dollar geëindigd was.

De aandelen van Tesla zitten in de lift nadat eerder deze maand bekend werd dat het merk een plek in de beursindex S&P krijgt, de aandelenindex van de grootste bedrijven van de Verenigde Staten en een belangrijke graadmeter voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Ook de aandacht van de aanstaande president Joe Biden voor elektrisch rijden zorgt voor meer wind in de zeilen bij Tesla.

De koerssprong zorgde er tevens voor dat het vermogen van topman Elon Musk nu hoger ingeschat wordt dan dat van Microsoft-oprichter Bill Gates. Musk zou goed zijn voor 127,9 miljard dollar.