De Zweedse woonwarenhuisketen IKEA heeft in de periode van eind augustus 2019 tot en met eind augustus van dit jaar 133 miljoen bezoekers minder in de winkels ontvangen. Online werden wel een miljard meer bezoeken geregistreerd. Dat maakte moederbedrijf Ingka dinsdag bekend bij de presentatie van de cijfers over zijn gebroken boekjaar.

De omzet daalde ook in het jaar dat voor een groot deel in het teken stond van de coronacrisis: van 36,7 miljard euro in het boekjaar 2019 tot 35,2 miljard dit jaar. In de loop van het jaar is 75 procent van de winkels dicht geweest, gemiddeld voor een periode van zeven weken. Dat kostte de keten 'slechts' 4,8 procent aan inkomsten.

De online omzet kwam maar liefst 60 procent hoger uit. Het aantal kliks groeide van een al duizelingwekkende 2,6 miljard naar 3,6 miljard. In de winkels kwamen wel minder bezoekers. Dat aantal daalde van 839 miljoen naar 706 miljoen.

In het afgesloten boekjaar opende IKEA 26 nieuwe winkels en sloot er één.