Ryanair moet dit winterseizoen het verwachte aantal passagiers opnieuw naar beneden bijstellen. Dat zegt topman Michael O'Leary dinsdag. Daardoor rekent de prijsvechter nu op ongeveer 35 miljoen reizigers voor het lopende boekjaar, terwijl het eerder nog uitging van 38 miljoen.

Ryanair heeft de afgelopen maanden al meermaals het mes in de capaciteit gezet. Zo werd vorige maand de capaciteit verder verlaagd naar 40 procent van vorig jaar. Toen werd tevens gewaarschuwd voor een verdere verlaging van het verwachte lagere passagiersaantal voor het jaar tot en met 31 maart 2021, hetgeen dinsdag realiteit is geworden.

Door de in Europa recentelijk aangescherpte coronamaatregelen rekent de luchtvaartmaatschappij niet op een-op-een significant herstel in het winterseizoen. Volgens O'Leary duurt het nog zeker tot de herfst van 2021 voordat Ryanair weer in de buurt van de passagiersaantallen van voor de coronacrisis komt.

Dat betekent niet dat Ryanair niet alvast vooruitkijkt. Zo meldt O'Leary de Boeing 737 MAX graag te verwelkomen. "We willen voor in de rij staan, want de 737 MAX is een fantastisch toestel", aldus de topman. De luchtvaartmaatschappij heeft 135 orders voor het vliegtuig uitstaan, plus nog eens 75 opties.

Voorlopig groen licht voor 737 Max

Het geplaagde toestel kreeg eerder op dinsdag van de Europese toezichthouder EASE het voorlopige groene licht om weer ingezet te worden, waar belanghebbenden gedurende een maand op kunnen reageren. "Daar ondernemen we vervolgens actie op", aldus EASA. "Pas daarna kunnen we een definitieve richtlijn opstellen en met de publicatie daarvan is het vliegverbod vanuit EASA opgeheven."

De Europese toezichthouder benadrukt dat het dan nog niet zo is dat het toestel direct weer commercieel kan worden ingezet. Zo moeten piloten specifieke trainingen volgen en hebben sommige EU-lidstaten eigen vliegverboden opgelegd die opgeheven moeten worden.