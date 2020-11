De koers van de bitcoin kwam dinsdag voor het eerst in bijna drie jaar boven de 19.000 dollar (bijna 16.000 euro) uit. De virtuele munt is al enige tijd aan een opmars bezig.

Op het hoogste niveau tot dusver stond 1 bitcoin gelijk aan 19.666 dollar. Dit jaar is de cryptomunt 160 procent in waarde gestegen. Alleen in deze maand is de munt al 40 procent meer waard geworden.

Bitcoin heeft zijn opmars onder andere te danken aan het feit dat virtuele munten een soort volwassen status hebben gekregen en een blijvertje lijken. Tegelijkertijd zorgen de maatregelen waarbij geld in de economie wordt gepompt voor een ontwaarding (inflatie) van traditioneel geld.

In de twaalf jaar dat de bitcoin nu meegaat, is de koers wel zeer beweeglijk gebleken. Er zijn beleggers die denken dat de waarde zou kunnen oplopen tot 100.000 dollar, sceptici houden het erop dat de virtuele munt puur een speculatieve belegging is.