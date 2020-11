De Duitse rechter mag zich over een zaak rond vermeend misbruik van de machtspositie door het boekingsplatform Booking.com buigen. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Een Duitse hoteleigenaar beticht Booking.com van misbruik van zijn machtspositie en heeft dit aan een rechter in zijn land voorgelegd, maar omdat het hoofdkantoor van het wereldwijd opererende Booking.com in Amsterdam staat, vroeg de rechter zich af of hij wel bevoegd was in deze zaak.

Dat had vooral te maken met het feit dat het hier machtsmisbruik en niet een 'gewoon conflict' betreft. "Een zaak aangaande vermeend misbruik van de machtspositie kan ook gewoon gevoerd worden in het land waar het hotel gevestigd is", licht de woordvoerder van het Hof van Justitie toe.

De betreffende Duitse hoteleigenaar vindt dat Booking.com een te dominante positie heeft en dat het hotel wel op het platform aanwezig moet zijn.