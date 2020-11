Janet Yellen, voormalig voorzitter van de Federal Reserve (Fed), zou minister van Financiën worden in het kabinet van de nieuwgekozen Amerikaanse president Joe Biden. Dat melden diverse leden van Bidens campagneteam dinsdag. Biden heeft het nieuws niet bevestigd.

Yellen was van 2014 tot en met 2018 voorzitter van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Ze was de eerste vrouw die deze functie bekleedde. De huidige Amerikaanse president Donald Trump besloot Yellen geen tweede termijn te geven. Ze werd in 2018 opgevolgd door Jerome Powell.

Als de 74-jarige Yellen inderdaad de nieuwe minister van Financiën wordt - een functie die 231 jaar bestaat - is ze de eerste vrouwelijke bewindspersoon die dat departement gaat leiden.

De Amerikaanse economie verkeert vanwege de coronapandemie in de grootste crisis sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw. Onlangs pleitte Yellen voor meer overheidsuitgaven om de economie te stimuleren. Tevens wordt verwacht dat haar beleid gericht zal zijn op het verkleinen van inkomensverschillen en de aanpak van klimaatverandering.