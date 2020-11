De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat webwinkels hun klanten van duidelijke en actuele informatie over hun levertijden voorzien. Vanwege de feestdagen wordt er naast de bestaande 'coronadrukte' nog veel meer drukte verwacht, waardoor consumenten teleurgesteld kunnen worden als producten te laat geleverd worden.

De ACM ontving in de afgelopen maanden al veel meldingen van consumenten over online aankopen die niet of te laat geleverd werden.

"Wij zien dat online winkelen door corona nog populairder is geworden. Wij zien ook dat webwinkels het druk hebben", zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. "Met het oog op de extra drukte rondom de feestdagen roepen wij webwinkels daarom op: communiceer de werkelijke levertijden aan je klanten en wees bereikbaar."

De winkels waarover consumenten hebben geklaagd, zijn inmiddels door de ACM op hun handelwijze aangesproken. Deze ondernemingen waren onduidelijk over de verwachte levertijden, betaalden hun klanten niet op tijd terug na een retour of hadden een slecht bereikbare klantenservice.

De marktwaakhond zegt dat een aantal van deze webwinkels actie heeft ondernomen. Zo hebben sommige bedrijven bijvoorbeeld de klantenservice uitgebreid.