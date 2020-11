DNB-directeur Frank Elderson mag toetreden tot de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Daar heeft het Europees Parlement dinsdag mee ingestemd. Voor het eerst sinds Wim Duisenberg in 2003 als eerste voorzitter van de ECB opstapte, komt er weer een Nederlander in de directie.

319 parlementsleden stemden in met de benoeming, 202 stemden tegen en 171 onthielden zich van stemming.

De economische en monetaire commissie van het parlement had na een hoorzitting met Elderson eerder deze maand al een positief stemadvies afgegeven. Dat was een verrassing, omdat het parlement al jaren pleit voor meer vrouwen in topfuncties bij de centrale bank.

Het advies van het parlement is overigens niet bindend, maar een afwijzing zou een smet zijn geweest. Het parlement kan zich wel bemoeien met de portefeuille die Elderson krijgt. Zijn taken komen begin januari aan de orde.

Elderson staat te boek als een voorvechter van verduurzaming van de financiële sector in Nederland. Zo is hij onder meer medeoprichter van een platform dat zich richt op duurzame oplossingen. Elderson wordt per 15 december voor een periode van acht jaar aangesteld als directielid.