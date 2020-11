Ook SNS, ASN Bank en RegioBank gaan vanaf 1 maart 2021 een negatieve rente op betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen rekenen. Over het deel van het saldo dat hoger dan 250.000 euro is, betalen zowel particuliere als zakelijke klanten een negatieve rente van 0,5 procent per jaar, meldt de Volksbank dinsdag.

De negatieve rente geldt niet voor jeugd- en jongerenrekeningen, meldt de bank, die in handen van de Staat is.

Ook voor andere klanten van SNS, ASN en Regiobank blijft de spaarrente voor bedragen tot 250.000 euro voorlopig 0,01 procent. Wel benadrukt de bank dat de rentes variabel zijn en aangepast kunnen worden.

De Volksbank is niet de eerste bank die een negatieve rente gaat rekenen. ABN AMRO was de eerste grootbank die een dergelijke aankondiging deed. De bank kondigde vorig jaar aan de rente op spaartegoeden tot 2,5 miljoen euro terug te brengen tot 0 procent en daarboven rente te rekenen. Banken als ING en Rabobank volgden dat voorbeeld.

Vanaf welk bedrag een negatieve rente wordt gerekend, verschilt per bank. De grens wordt bovendien regelmatig aangepast. Bij ABN AMRO is de drempel bijvoorbeeld verlaagd naar 500.000 euro.