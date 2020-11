De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat beursgenoteerde bedrijven duidelijker zijn over de gevolgen van de coronacrisis voor hun onderneming, meldt de toezichthouder in een dinsdag gepubliceerd onderzoek. Volgens de AFM vermelden bijna alle onderzochte bedrijven de effecten van de coronacrisis in hun halfjaarlijkse financiële verslaggeving, maar verschilt de kwaliteit van die toelichting sterk.

De financiële waakhond onderzocht in totaal 26 halfjaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven die last hebben van de coronacrisis. Ongeveer een kwart geeft een goede toelichting op alle punten, ongeveer de helft geeft een goede toelichting op sommige punten en een kleine groep bedrijven licht de effecten van de coronacrisis vrijwel niet toe.

Dat is kwalijk, schrijft de AFM, want voor beleggers is het belangrijk dat de bedrijven wel duidelijk over die effecten zijn. Beleggers moeten niet alleen kunnen weten wat de coronacrisis financieel voor een bedrijf betekent, maar ook wat het werknemersperspectief is en wat de gevolgen voor het verdienmodel van een bedrijf zijn. Daarnaast moeten bedrijven de beleggers vertellen wat voor maatregelen ze nemen om de schade te beperken, vindt de AFM.