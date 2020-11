Oud-topman Alexandre de Juniac van Air France-KLM legt zijn functie bij de IATA neer. De internationale belangenorganisatie voor de luchtvaart heeft al een opvolger gevonden in de persoon van Willie Walsh, die tot voor kort aan het roer stond van IAG, het moederbedrijf van British Airways.

In een maandag verspreide verklaring van de IATA staat dat De Juniac al enkele maanden geleden besloten heeft te stoppen. Hij vindt dat de organisatie zich goed door de eerste fase van de coronacrisis heeft heen geslagen en dat het nu aan iemand anders is om de volgende stappen te begeleiden.

De Juniac stapte in 2016 over van Air France-KLM naar de belangenclub. Hij geeft het stokje per 1 april volgend jaar over aan Walsh. De Ier stopte onlangs bij de IAG, waar hij nog enkele maanden langer dan gepland aanbleef om dat bedrijf door de crisis heen te helpen.

De jaarvergadering van de IATA moet nog wel met de benoeming instemmen.