Ondanks een oproep van de gezondheidsautoriteiten om thuis te blijven, hebben relatief veel Amerikanen het afgelopen weekend toch het vliegtuig gepakt. Met de vrijdag meegerekend telden de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen in het weekend voor Thanksgiving meer dan drie miljoen reizigers.

Zowel vrijdag als zondag, kwam het dagaantal boven de miljoen uit. Het was pas de tweede en derde keer sinds het begin van de coronapandemie in maart dat dit gebeurde.

De gezondheidsorganisatie CDC (Centers for Disease Control and Prevention) riep vorige week op om niet naar familie te reizen voor Thanksgiving, dat aankomende donderdag gevierd wordt. De luchtvaart beleeft in de dagen rond het feest normaal gesproken een van de drukste periodes van het jaar.

Hoewel miljoenen Amerikanen de oproep om thuis te blijven negeerden, was het in de vliegtuigen nog lang niet zo druk als anders. Het aantal reizigers ligt volgens koepelorganisatie TSA op ongeveer 60 procent van de thanksgivingperiode van vorig jaar.