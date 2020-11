British Airways (BA) heeft een nieuwe bron van inkomsten aangeboord. De maatschappij zet naar eigen zeggen vanaf maandag voor het eerst de deuren van het magazijn open. Belangstellenden kunnen servies, dekens en andere spullen die zijn gebruikt in de vliegtuigen kopen. Ook uit de onlangs met pensioen gestuurde Boeing 747.

BA noemt de creatieve manier van inkomsten genereren "de unieke kans om spullen uit de vliegtuigen te bemachtigen". Het gaat onder meer om borden en soepkommen.

Geïnteresseerden kunnen daarmee thuis een "first class vliegervaring" nabootsen tijdens de feestdagen. "Ook al is een thuiservaring geen match voor het echte werk." Het persbericht van BA is niet gespeend van de overbekende Britse humor. Zo kunnen ook hot towels worden gekocht. "Die koud worden bezorgd." En kunnen klanten na het eten genieten van een film op het "thuis inflight entertainment systeem (hun tv)".

Speciaal voor de Boeing 747-fans zijn er ook items uit dat toestel te koop, zoals de trolleys waar de crew met consumpties mee langs de stoelen gaat. BA stuurde net als veel andere maatschappijen de jumbojet met vervroegd pensioen in verband met de coronacrisis.