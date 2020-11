De Chinese president Xi Jinping heeft opgeroepen tot een wereldwijd mechanisme waarbij QR-codes worden gebruikt om internationaal reizen weer mogelijk te maken. Het staatshoofd deed dit in de marge van de G20-bijeenkomst, meldt de BBC maandag.

"We moeten het beleid en de standaarden verder harmoniseren en 'fast tracks' beschikbaar maken om mensen zich op een ordelijke wijze te kunnen laten verplaatsen", aldus de Chinese president. Via de QR-codes kan gecontroleerd worden of de reizigers gezond zijn.

Met de QR-codes kunnen certificaten gelezen worden op basis van resultaten van PCR-tests. In China wordt al sinds februari gewerkt met QR-codes om het coronavirus in kaart te brengen. "We hopen dat meer landen zich willen aansluiten bij dit mechanisme", aldus Xi, die verder niet in detail trad hoe een en ander zou moeten werken.

QR-codes zijn barcodes die uitgelezen kunnen worden via mobiele telefoons. In China worden ze sinds begin dit jaar ingezet in het kader van de corona-uitbraak met een stoplichtsysteem. Iemand die groen heeft, mag vrij reizen. Oranje of rood houdt in dat iemand in quarantaine moet en dus niet mag reizen.

De informatie komt tot stand op basis van big data en informatie die de gebruiker zelf toevoegt.