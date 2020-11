De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben maandag de onderhandelingen over een handelsovereenkomst noodgedwongen via een videovergadering hervat. De focus van de gesprekken ligt nog steeds op de herverdeling van de visquota en het regelen van eerlijke concurrentie voor het bedrijfsleven.

De face-to-facegesprekken moesten afgelopen vrijdag worden opgeschort, omdat iemand uit het onderhandelingsteam van de EU positief op het coronavirus testte. Wanneer het weer verantwoord is, worden de gesprekken volgens een bron in principe weer fysiek in Londen voortgezet.

Een betrokkene bij de onderhandelingen zegt dat het verschil van inzicht over de twee struikelblokken nog steeds groot is. Bij de visserij gaat het om de verdeling van de visquota, die de EU vaststelt op basis van wat verantwoord is voor de verschillende vissoorten. Bij een no-deal dreigt het scenario dat de Britten geen Europese vissers meer toelaten in hun visrijke wateren.

De Britse krant The Sun meldde afgelopen weekend dat in de Brexit-overeenkomst mogelijk een clausule over de visserij wordt opgenomen. Daarmee zou volgend jaar opnieuw worden onderhandeld over dit onderwerp. Maar zelfs over de looptijd van de clausule zouden partijen het niet eens zijn, aldus de krant.

Anderen zouden juist weer willen vasthouden aan een integraal pakket aan maatregelen en dus geen uitzondering voor een visserij-overeenkomst willen. Bovendien is het steeds opnieuw onderhandelen over de visquota een no-go voor Frankrijk.