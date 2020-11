De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer bereikte in 2019 een nieuw record en bleef ondanks de coronacrisis stijgen in 2020, meldt de World Meteorological Organization (WMO) maandag.

Veel wetenschappers hadden dit jaar een grote daling in de uitstoot van broeikasgassen verwacht, omdat vliegtuigen grotendeels aan de grond staan en mensen massaal vanuit huis werken. Dat valt tegen, meldt de WMO, die de daling beperkt noemt. De daling is volgens de organisatie niet groter dan gebruikelijk. De jaarlijkse uitstoot fluctueert wel vaker.

"Op de korte termijn kan de impact van de coronacrisis niet worden onderscheiden van natuurlijke fluctuaties", aldus de organisatie, die onder de Verenigde Naties valt.

De WMO rapporteert ieder jaar de concentratie van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide en methaan, in de lucht. Het aantal deeltjes koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas, bereikte in 2019 een record van 410,5 deeltjes per miljoen.

De jaarlijkse toename was groter dan die van het jaar ervoor en ook nog eens groter dan de gemiddelde toename van het afgelopen decennium. "Zo'n grote toename hebben we sinds het begin van de metingen nog nooit gezien", zegt secretaris-generaal van de WMO Petteri Taalas. "De coronacrisis is geen oplossing voor klimaatverandering."