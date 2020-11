Het plussizemodemerk Paprika neemt het merk en klantenbestand van Promiss over. Het bedrijf wil er een online merk van maken, meldt het maandag. Eerder dit jaar werden alle vestigingen van Promiss al gesloten door de toenmalige eigenaar Modegroep FNG.

In de zomer ging de modegroep failliet. Vervolgens nam investeerder FLV Group de ketens Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss over om er een doorstart mee te maken. Promiss wisselt nu dus weer van handen.

Het gaat Paprika echt alleen om het merk en het klantenbestand van Promiss; bij de keten werkte al geen personeel meer. Paprika hoopt met Promiss een groter plussizemodemerk te kunnen worden. Binnen nu en twee maanden komt er een webwinkel voor Promiss, zegt Geoffrey Baudts van Paprika in een persbericht.

Paprika wil proberen de stijl van Promiss ongeveer hetzelfde te houden. "De collecties van Promiss worden ontworpen met behoud van de essentie van het werk, namelijk chic en met stedelijke elegantie voor de actieve vrouw", zegt Virginie Duhez van Paprika in een persbericht.

Paprika werd in 1994 opgericht in België, maar heeft ook vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland.