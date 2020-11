De Boeing 737 MAX is mogelijk vanaf januari weer in het Europese luchtruim te bewonderen. Dat heeft directeur Patrick Ky van de Europese toezichthouder EASA zaterdag gezegd. Het toestel staat al bijna twee jaar wereldwijd aan de grond na twee crashes. Eerder deze week gaf de Amerikaanse evenknie van EASA al groen licht voor de terugkeer van de 737 MAX.

Ky zei vorige maand al dat het probleemvliegtuig weer volledig veilig wordt geacht en de laatste hand wordt gelegd aan het papierwerk. Alle onderzoeken wijzen volgens hem uit dat het vliegtuig weer in gebruik kan worden genomen.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA gaf afgelopen week al groen licht aan het populaire toestel van Boeing. De FAA verwacht het toestel volgende maand of begin volgend jaar weer in de lucht te zien. Het geplaagde toestel staat inmiddels al bijna twee jaar aan de grond na twee fatale crashes. Hierbij kwamen in totaal 346 inzittenden om het leven.

Na het tweede ongeluk in maart 2019 werden vluchten met het toestel wereldwijd verboden. Later bleek dat de rampen werden veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem, dat de neus van de vliegtuigen naar beneden drukte. Dat mankement is verholpen met een software-update. Voordat de toestellen weer de lucht in mogen, moeten piloten nog wel extra trainingen doorlopen en handleidingen worden aangepast.