Het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag een handelsdeal ondertekend met Canada, laat het Britse ministerie van Handel weten. Het Noord-Amerikaanse land is daarmee de tweede grote natie waar het VK een handelsakkoord mee sluit na de Brexit. Begin september sloten de eilandbewoners al een handelsdeal met Japan.

Met de deal wordt voorkomen dat er per januari, wanneer de Britten de EU definitief verlaten, ineens handelsbarrières verschijnen tussen het VK en Canada. Zonder akkoord zouden er importtarieven komen op de 20 miljard pond (22,4 miljard euro) aan producten, zoals zalm en gin, die over en weer gaan tussen de landen.

De Britse premier Boris Johnson reageerde verheugd op het nieuws. "Dit is een fantastisch akkoord voor het VK dat de transatlantische handel met een van onze grootste vrienden veiligstelt", aldus Johnson.

Het akkoord betekent niet dat er een eind komt aan de gesprekken tussen de twee landen. Volgens de Britse handelsminister Liz Truss blijven de partijen met elkaar praten om volgend jaar tot een nog omvangrijker akkoord uit te komen. "Het akkoord van vandaag stelt handel ter waarde van 20 miljard pond veilig en helpt bij het behouden van duizenden banen. We kijken ernaar uit om volgend jaar een ambitieuzer handelsakkoord te sluiten, met als doel om meer kansen voor onze bedrijven te creëren en het leven van onze bevolking te verbeteren", aldus Truss.

De deal met Canada is alweer het tweede handelsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk sluit sinds het de Europese Unie heeft verlaten in januari. In september sloten de Britten al een handelsakkoord met Japan. De mogelijkheid om zelf handelsakkoorden te kunnen sluiten met verschillende landen was een van de drijfveren van de Brexit-campagne in het VK.