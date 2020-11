Bitcoin is de laatste weken weer volop in het nieuws. De meest verhandelde cryptovaluta is in een kleine drie maanden bijna in waarde verdubbeld: van ruim 10.000 dollar (8.435 euro) per stuk naar 18.800 dollar. Daarmee nadert de virtuele munteenheid haar waardevolste punt ooit.

De rally van de afgelopen weken doet investeerders denken aan een soortgelijke rally aan het eind van 2017. Destijds ging de bitcoin van een waarde van onder de 1.000 dollar in een periode van acht maanden naar wat tot dusver het hoogste punt ooit is: afgerond 19.500 dollar.

Waar de koersopleving van toen grotendeels werd gedreven door hype en de interesse in iets nieuws, lijkt de bitcoin nu minder volatiel en 'volwassener'. Analisten zien dat een breder scala aan investeerders interesse toont in de bitcoin. "Het grootste deel komt nog steeds van individuen, maar bitcoin wordt steeds volwassener en efficiënter en ik zie steeds meer professionele investeerders instappen", aldus een analist van investeringsmaatschappij Bluesky Capital.

Een andere mogelijke reden voor de flinke rally is het antwoord van overheden op de coronacrisis. Zij proberen op verschillende manieren de economie te stimuleren, met hogere inflatiecijfers als gevolg. Door inflatie wordt de koopkracht van geld minder, waardoor beleggers op zoek gaan naar waardevaste instrumenten, zoals goud.

Bitcoin wordt volgens analisten ook steeds vaker gezien als zo'n instrument, omdat er een stabiel aantal (digitale) munten in omloop is. "Analisten zijn bitcoin opnieuw aan het beoordelen als alternatief voor goud", zegt een analist van investeringsbank JP Morgan.