Sinds het begin van de coronacrisis zijn er 122 bedrijven gesloten omdat ze de coronaregels niet hebben nageleefd, schrijft RTL Z na een rondgang langs de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

He gaat onder meer om horecagelegenheden, avondwinkels en sportscholen die op slot moesten omdat gasten bijvoorbeeld niet genoeg afstand hielden of omdat er binnen werd gedanst, schrijft RTL Z.

Een sluiting is bedoeld als een uiterste middel; meestal krijgen bedrijven eerst meerdere waarschuwingen van handhavers. Daarna kan de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, een boete uitdelen. In het ergste geval kan de veiligheidsregio het bedrijf sluiten.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt tegen RTL Z dat hij het aantal sluitingen "kwalijk" vindt. "Je moet als werkgever gewoon goed voor je mensen zorgen. Je hebt als werkgever de taak om een veilige werkplek te bieden. Als je dat niet doet, ben je niet bezig een goede werkgever te zijn", aldus de minister.

Inspectie SZW kreeg dit jaar bijna twee keer zoveel meldingen binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Van de 12.599 meldingen, hadden er 5.874 betrekking op het coronavirus. In veel gevallen ging het om het onvoldoende afstand houden op de werkplek, of over collega's die toch komen werken, ondanks dat ze ziek zijn. Ook is er geklaagd over bedrijven die thuiswerken niet toestonden.